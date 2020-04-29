В Киеве с 21 по 27 апреля содержание токсичных веществ в воздухе в разы превысило норму.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в среду, 29 апреля.

В столице были превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации:

пыли - в 1,3-2,1 раза на проспекте Победы, улицах Александра Довженко, Каунасской, на Бессарабской и Демеевской площадях, Оболонском проспекте;

диоксида серы - в 2,5-2,9 раза на проспекте Победы, улицах Александра Довженко, инженера Бородина, площадях Демеевской, Бессарабской;

в 1,9-2,4 раза - на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории);

оксида углерода - в 1,1 раза на проспекте Победы;

диоксида азота - в 11 раз на улице инженера Бородина;

в 9,2-9,7 раза - на Демеевской площади, проспекте Победы, улице Каунасской;

в 5,0-6,5 раз на Бессарабской площади и Оболонском проспекте;

в 3,7-4,9 раз - на всех постах города, за исключением проспекта Науки;

формальдегида - в 3,0-3,5 раза на улицах Александра Довженко, Попудренко, Бессарабской площади и проспекте Победы;

в 1,7-2,9 раза - на других постах города.

Метеорологи отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей содержание диоксида азота в воздухе города повысилось, а содержание пыли значительно снизилось после пылевой бури 16 апреля. В течение недели наблюдалось постепенное снижение концентраций всех примесей в воздухе города.

Циклонический характер погоды не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере, подытожили в обсерватории.

Ранее, после периода смога в Киеве, Укргидрометцентр заявил, что воздух в Киеве возвращается в норму. Жителям столицы разрешили открывать окна.