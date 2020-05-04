Эта неделя начнется с растущей Луны в Весах. Уже во вторник, 5 мая, ожидается магнитная буря. Детально об этом читайте в материале Лунный календарь на май. А ниже мы предлагаем вниманию читателей гороскоп на эту неделю, с 4 по 10 мая, для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Начало недели может пройти для вас в расслабленном режиме, а ближе к четвергу наоборот придется поднажать. Поэтому будьте морального готовы трудиться в выходные. Такая работа станет важной и полезной.

Телец (21.04 - 20.05)

В вашу жизнь внезапно придет много новостей. Принимать близко к сердцу каждую из них не получится, да и не надо. Поэтому включайте психологический фильтр и не тратьте нервы на малозначимые вещи.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Будьте острожны по отношению к тем, кто захочет воспользоваться вашей добротой. Не допустите, чтобы вами стали нагло пользоваться. Сконцентрируйте внимание на себе, своих потребностях и желаниях.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе Ракам доверят важный секрет. Храните его, как зеницу ока. Таким образом доверие к вам укрепится в разы. Не поддайтесь искушению и не выдайте чужую тайну. Иначе это будет иметь для вас негативные последствия.

Лев (23.07 - 23.08)

Теплая погода не означает, что нужно переодеваться в летнюю одежду. Солнце может вас обмануть, поэтому будьте осторожны с переохлаждением и следите за здоровьем. На этой неделе Львам рекомендовано пораньше просыпаться - утром вас могут посетить отличные идеи.

Дева (24.08 - 23.09)

Равномерно распределите энергию и занятость между всеми будними, чтобы в пятнице не валиться с ног и не засыпать прямо на ходу. Среди недели Дев ждет добрый душевный разговор с человеком, с которым давно не было связи.

Весы (24.09 - 23.10)

За все старания Весов на этой неделе ждет полностью заслуженный подарок. Можете или попросить его, или сделать себе самостоятельно. Возможно, это и не будет вещь первой необходимости, зато она по-особенному поднимет настроение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам важен контакт с цветами и землей, а также животными. Это внесет в жизнь настоящее умиротворение, которое непросто достичь. В результате планы на неделю удастся реализовать, как по маслу.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Залог успеха на этой неделе - планирование не только своих дел, но и досуга. Продумайте завтраки, вечера и выходные, что будете смотреть или читать. Полный контроль ситуации - вот что сейчас важно для Стрельцов.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам нужно контролировать свои расходы в первой половине недели. В долг давать не стоит, иначе ближе к выходным придется занимать самому. Если будете тратить грамотно, то в четверг-пятницу совершите приятную покупку.

Водолей (21.01 - 20.02)

В первой половине недели Водолеям потребуется максимальная концентрация - может показаться, что все валится из рук. Уже в четверг Звезды перейдут на вашу сторону. Дела удастся успешно решать спокойном, даже расслабленном состоянии.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе на Рыб могут нахлынуть воспоминания. Не нужно их отталкивать и сдерживать свои эмоции. Плачьте или смейтесь - не держите в себе чувства и не стесняйтесь их проявлению. Это показатель вашей силы, а не слабости.