Украинские малые пивоварни просят отменить акциз и лицензию на производства пива из-за убытков, к которым привел карантин.

Об этом сообщил директор крафтовой пивоварни "Ципа" из села Квасы на Закарпатье Александр Шаталов на своей странице в Facebook.

По словам Шаталова, продажи пива сокращены на 90%, и с такими проблемами столкнулись более 130 крафтовых пивоварен в Украине. Однако, несмотря на такие условия "Ципа" выплатила более 100 тыс. грн в бюджеты разных уровней. Учитывая наличия кредитов, туманных перспектив выхода из карантина и отправленных в отпуска за свой счет людей, Шаталов предложил формулу поддержки малых пивоваров Украины, в которую входят:

Отмена оптовой лицензии для тех у кого есть лицензия на производство пива. 500 000 гривен платить просто за право продавать и фактически существовать, в нынешней ситуации просто невозможно.

Каникулы для малых пивоваров по оплате акциза на производство. Это станет реальной помощью для каждой конкретной пивоварни. И это поддержка без коррупции и всяких там согласований с чиновниками. Это позволит не только сохранить рабочие места, но создать новые, так как многие малые пивоварни находились на этапе развития и расширения. Данная мера позволит им не свернуть эти программы инвестирования и создания рабочих мест в производстве.

Напомним, ранее Днепропетровский Облсовет попросил у Кабмина снять карантинные ограничения с малого бизнеса.

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