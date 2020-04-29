Патриарх Кирилл, который призвал прихожан в России не посещать церкви из-за угрозы распространения коронавируса, запретил протодиакону Андрею Кураеву проводить священнослужения. Причина запрета состоит в отзывах Кураева об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы.

Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии 29 апреля.

Настоятель Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля.

"В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере ВИП-сервиса", - цитирует телеканал "Царьград" слова Кураева об Агейкине.

По словам патриарха Кирилла, отзыв Кураева об Агейкине вызвал возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви.

Отметим, что известный российский богослов Кураев давно находится в оппозиции к руководству РПЦ.

Ранее "Страна" писала, что русская православная церковь отрицает существование инопланетных форм жизни во Вселенной.

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