Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" Василия Коваленко, который ранее занимал должность заместителя руководителя этого предприятия.

Известно, что Коваленко с 1994 по 2002 годы работал служба в органах внутренних дел. С 2003-2016 занимал руководящие должности в частных бизнес структурах. В течение 2016-2018 возглавлял департамент по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, внутреннего аудита, антикоррупционной деятельности и оборонной работы Киевской областной государственной администрации.

С 2018 года он назначен советником главы "Государственной продовольственной-зерновой корпорации Украины", а с 21 августа 2019 - заместителем председателя правления АО "ГПЗК".

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин назначил бывшего замминистра финансов главой Госаудита.

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