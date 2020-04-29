В Украине с 1 мая могут открыться 872 продовольственных рынка с соблюдением санитарных норм.

Соответствующее решение на очередном заседании утвердил Кабинет министров в среду, 29 апреля.

При сохранении санитарных норм, которые были предложены главным санитарным врачом Министерства здравоохранения, всего 872 рынка могут открыться в Украине.

В 15:00 по киевскому времени в Министерстве экономики ответственный заместитель министра проводит совещание с представителями Госпродпотребслужбы на местах, которые в реальном режиме начнут коммуницировать с руководителями рынков и с местными органами власти, чтобы рынки могли открыться как можно быстрее и чтобы сохранилось здоровья людей и нормы были поддержаны.

Напомним, 30 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко позволил работу рынков во время карантина, но затем отменил свое постановление уже с 14 апреля.

Также мы писали, что 27 апреля президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая до окончания карантина, но Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.