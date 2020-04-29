Кабинет министров Украины утвердил планы формирования территориальных общин в трех областях. Таки образом правительство продолжает реформу децентрализации.

Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,.

"Несмотря на пандемию, правительство продолжает реформу децентрализации. Сегодня утвердили перспективные планы еще трех областей: Хмельницкой, Херсонской и Луганской", - написал Шмыгаль.

По его словам, все планы являются результатом совместной работы правительства, народных депутатов, представителей общин и экспертов.

"Это очередной этап до завершения реформы и формирования способных общин. Именно такие общины смогут обеспечить украинцев доступными и качественными услугами", - добавил Премьер.

Ранее "Страна" писала, что на внеочередном заседании Верховной Рады 16 апреля депутаты разрешили Кабмину определять территории и административные центры территориальных громад.

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