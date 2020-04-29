Активисты заблокировали пеноблоками вход в оскандалившийся киевский ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко, где во время карантина продолжали принимать высоких гостей.

Судя по всему, акцию возглавил и таким образом напомнил о себе экс-нардеп Олег Ляшко. Видео процесса блокировки входа в ресторан опубликовано на его странице в соцсети. Также активисты сделали на фасаде ресторана надписи красной краской "Зе карантин" и "Закон один для всех".

"Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют", - такой подписью сопроводил видео автор поста.

Также в опубликованном ролике Ляшко активно комментирует происходящее, называя ресторан "гламурным г@вном".

При этом "черный вход" в ресторан остался открытым.

Напомним, во время коронавирусного карантина журналисты задокументировали работу расположенного в центре Киева ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату Николая Тищенко.

На видео попало, как в ресторан поочередно заходят люди. Среди них удалось узнать нардепа Антона Яценко, бизнес-партнера Игоря Коломойского и помощника народного депутата правящей партии Павла Куфтырева, ныне депутата, а ранее сценариста "Квартала 95" Александра Кабанова, менеджера "Метинвеста" Виталия Киселя, первого заместителя главы ОП и бывшего продюсера "Квартала 95" Сергея Трофимова, а также депутата Игоря Негулевского.

После публикации скандального видео Николай Тищенко в соцсети признал, что в его заведении иногда проходят личные встречи, однако "Велюр" закрыт для обычных посетителей. Но сам Тищенко встречается в ресторане со своими помощниками, чтобы разработать план обустройства города Киева.

Подробно о скандале можно прочитать здесь.