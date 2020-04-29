Решить конфликт на Донбассе невозможно без диалога Запада с Россией в сфере безопасности в Европе и пересмотра введенных против РФ санкций.

Об этом говорится в докладе Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG) "Мир в Украине: европейская война", передает DW.

Как отмечается в документе, эксперты считают необходимым пересмотреть санкционный режим и "разрешить снятие некоторых ограничений, если Россия будет способствовать настоящему прогрессу на пути к миру".

По мнению экспертов группы, причины войны на Донбассе не ограничиваются сугубо желанием Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. По мнению аналитиков, Москва воспринимает эту войну лишь как элемент противостояния России с Западом, который, мол, имеет целью "сдерживание, ослабление и принуждение" РФ.

И поэтому, по мнению ICG, любое мирное урегулирование конфликта на Донбассе должно принимать во внимание не только ситуацию в Украине, но и более широкий контекст безопасности в Европе. "ЕС, НАТО и их государства-члены, включая США, должны начать искать новые подходы к европейской безопасности с Москвой (...) даже в то время, когда они поддерживают усилия Киева прекратить бои в Украине", - призывают авторы доклада.

Целью нового диалога должна быть ситуация, в которой "Россия, ее соседи и весь континент" почувствовали бы себя в большей безопасности, отмечают аналитики. Такие переговоры с Россией должны включать "честное признание опасений России в сфере безопасности и готовности вместе с Москвой искать пути их развеивания".

Также эксперты считают, что поставки странами Запада вооружения Украине не поможет решить конфликт на Донбассе. "Если дополнительная помощь Запада не изменит баланс сил, то это ни на что существенно не повлияет. Если же она изменит баланс, то способность России к эскалации все равно будет значительно больше, чем Украины", - говорится в докладе.

Для того, чтобы такой диалог имел реальные шансы на прогресс, в ICG считают необходимым более гибкую политику санкций ЕС. Напомним, секторальные санкции в отношении России привязаны к полному выполнению минских соглашений. В ICG называют такой подход неэффективным и считают, что он вряд ли завершит войну на Донбассе, ведь в Москве привязку к Минску воспринимают лишь как очередное доказательство того, что санкции является "произвольным наказанием" РФ.

Поэтому аналитики предлагают привязать снятие отдельных санкций к конкретным шагам России. Примером они называют предоставление РФ доступа к отдельным рынкам капитала или ограниченных технологий и услуг в нефтяном секторе, если Москва успешно заставит сепаратистов не перекрывать доступ наблюдателям ОБСЕ и придерживаться прекращения огня. На случай повторных нарушений в ICG предлагают Евросоюзу вновь вводить отмененные санкции.

Правда, возвращение санкций потребует отдельного решения Совета ЕС, в которой все 27 государств блока должны будут единодушно проголосовать "за". Однако, по словам директора программ ICG по Европе и Центральной Азии Ольги Оликер, такое решение могут и не принять. При этом она отметила: "сохранение единства в отношении политики, которая не работает, является сомнительной победой".

Для начала нового диалога с Россией в ICG предлагают начать с менее спорных тем, например, борьбы с пандемией COVID-19. В сфере безопасности аналитики видят возможность начать с регионального уровня, например, сосредоточиться на Черном или Балтийском морях.

Кроме того, эксперты признали, что один только диалог с Россией по безопасности в Европе не сможет завершить войну на Донбассе. Поэтому они намерены опубликовать следующие доклады, в которых сосредоточатся на решениях, касающихся самого Донбасса. Например, на обеспечении прекращения огня или проведении местных выборов на Донбассе при условии, когда Украина настаивает на возвращении ей контроля над границей до голосования, а Россия соглашается на этот шаг только после выборов.

Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что главы РФ Владимир Путин уже 2 года просит его об отмене санкций.

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