Из Еревана, Неаполя и Стокгольма прилетели самолеты с 300 гражданами Украины, которые пожелали эвакуироваться на родину из-за границы после введения карантина и закрытия авиасообщения.

Об этом в среду, 29 апреля, информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

По словам представителей ведомства, после приземления все пассажиры прошли температурный скрининг и ни у одного из них превышения нормы зафиксировано не было. На плохое состояние здоровья никто из эвакуированных не жаловался.

299 вернувшихся в Украину установили мобильное приложение "Дий дома", которое помогает властям контролировать соблюдение самоизоляции прибывшими из-за границы гражданами. Один из пассажиров, который не установил приложение, будет проходить обсервацию в Киеве.

Пограничники отметили, что за прошедшие сутки карантин нарушали два человека.

Видео: Госпогранслужба Украины

Напомним, что проходить обсервацию в специально отведенных местах обяжут только тех граждан, которые вернулись из-за границы и не имеют смартфонов.

Ранее мы писали, что министерство инфраструктуры Украины анонсировало несколько специальных рейсов в Украину из разных стран мира. Они эвакуируют граждан, которые остались заграницей и не могут вернуться домой из-за карантина.