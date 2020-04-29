Российский "Газпром", заплативший "Нафтогазу" $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража, может арендовать украинские хранилища для закачки избыточного объема газа. С таким предложением выступил глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. Об этом он заявил в интервью РБК.

По словам Макогона, сотрудничество в этом вопросе с Украиной России обойдется дешевле, чем аренда газохранилищ в странах Евросоюза, как происходит сейчас. Глава ГТС считает, что в этом году Украина может хранить до 10 миллиардов кубометров российского газа, остальные 20 миллиардов ей понадобятся для своих нужд.

Как объяснил Сергей Макогон, "Газпрому" в любом случае придется оплачивать прокачку газа по условиям, прописанным в контракте. В настоящее время компания передает по украинской ГТС около 150 миллионов кубометров в сутки, но платит как за 178 миллионов. Если закачивать оставшиеся 28 миллионов в украинские подземные газохранилища (ПХГ), то затем их можно будет использовать, если возникнет потребность прокачать большие объемы.

Стоимость хранения составляет около 10 долларов за тысячу кубометров газа. В Европе такие же услуги обойдутся в 3-5 раз дороже. В 2019 году европейские газовые трейдеры арендовали в украинских ПХГ объем 24 миллиарда. В этом году Макогон ожидает увеличение аренды в 2-2,5 раза.

Ранее "Страна" писала о том, что Витренко анонсировал новый иск к "Газпрому" на 17,3 миллиарда долларов.

Также мы сообщали, что Литва проиграла "Газпрому" суд, за организацию которого страна заплатила 10,5 млн евро.