Палата депутатов парламента Румынии начала процедуру предоставления атономии территории страны, где располагается компактное поселение венгров. Депутаты проголосовали по так называемой "молчаливой процедуре" за закон, который предоставляет автономию Секейскому краю.

Об этом сообщает Digi 24.

Согласно принятому документу должен быть создан автономный регион с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш.

У автономии будет президент со сроком полномочий в четыре года. Венгерский язык станет официальным и будет использоваться в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае.

Предполагается свободное использование "символики венгерской нации". Автономный статус предоставляется региону после утверждения закона и подтверждения его на местном референдуме. Отмена автономии также должна быть утверждена на референдуме.

На должности в местном и региональном государственном управлении будут назначаться лица, которые знают язык национальных меньшинств и относятся к ним.

Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

Секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны. Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.

Ранее "Страна" писала, что президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не допускает независимости Приднестровья, но готов предоставить региону широкую автономию и готов к переговорам.

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