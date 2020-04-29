Кабинет министров Украины назначил Геннадия Плиса новым председателем Государственной аудиторской службы Украины.

Как известно, в 2005-2006 годах Плис работал начальником финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности. В течение 2016-2017 годов занимал должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. До этого возглавлял Департамент финансового контроля и аудита этой же администрации.

С конца 2017 года работал в секретариате Кабмина Директором департамента по вопросам региональной политики, исполнял обязанности заместителя Государственного секретаря, а 14 февраля 2018 г. решением Правительства назначен на должность заместителя Государственного секретаря. 6 сентября 2018-го Кабмин своим решением утвердил Геннадия Плиса на должности заместителя Министра финансов.

Напомним, 24 апреля с должности главы Офиса финансового контроля, который был создан вместо Госаудитслужбы, решением Кабмина был уволен Игорь Буграка. Тогда же Кабмин уволил главного таможенника Нефедова и главного налоговика Верланова.

В декабре прошлого года правительство Алексея Гончарука создало вместо Государственной аудиторской службы, которая, в свою очередь, до 2015 года была Государственной финансовой инспекцией, Офис финансового контроля, унаследовавший имущество и функции службы.