Сегодня Кабинет министров назначил главой налоговой службы Алексея Любченко. О том, что его кандидатура - одна из наиболее вероятных, уже рассказывала "Страна".

Новый человек пришел на место уволенного Сергея Верланова, которого сняли в один день с главой таможни Максимом Нефедовым.

"Страна" выяснила, чем известен новый шеф по налогам.

Биография Алексея Любченко

Алексей Любченко - 1971 года, родом из Черкасской области. Закончил Киевский нархоз. Свободно владеет немецким языком.

На госслужбе - с 1994 года. Был крупным чиновником горсовета Смелы, а затем и областной администрации в Черкассах. В налоговой - с 1999 года, когда стал замглавы фискального ведомства по Кировоградской области. В 2003 году возглавил Черкасскую областную налоговую.

Правда, там он проработал только два года, снова меняя должности в облисполкомах Кировограда и Черкасс. С 2009 по 2011 год становится замглавы Госналоговой службы всей Украины. Интересно, что назначен он был на эту должность еще когда премьером была Юлия Тимошенко, но после смены власти в начале 2010 года и прихода Януковича он не был уволен и проработал еще более года.

При нем налоговая стала заверять любые крупные сделки между юрлицами. Инициативу эту в 2009 году презентовал лично Любченко.

После Майдана ненадолго становится советником главы налоговой службы, а после 2015 года его биография, опубликованная Кабмином - обрывается. Известно только, что в том же году он безуспешно подавался на должность главы налоговой. Но проиграл конкурс скандальному впоследствии Роману Насирову.

С тех пор экс-чиновник переходит в частный сектор - компанию "Украгрохимхолдинг", где стал вице-президентом. Компания занимается производством минеральных удобрений и входит в черкасскую зерновую компанию "Хорс".

Всей это "империей" владеет черкасский агроолигарх Сергей Лесковский. Среди прочего туда входит и Днепровский завод минеральных удобрений (находится в управлении компании, где работал Любченко). И буквально на днях Лесковский грозил Кабмину, что производство придется останавливать, если власть не запретит импорт минудобрений из России.

При этом с Россией у Лесковского своя история отношений: его бизнес еще при Януковиче кредитовался у ВТБ-банка, но кредит не отдал, и банк в 2018 году выставил залоговое имущество на аукцион - кстати, это был тот же ДМЗУ. Который ранее принадлежал российскому бизнесмену Алексею Федорычеву.

Несмотря на то, что 85% акций завода были в залоге у банка, сейчас Лесковский сейчас остается главой его Наблюдательного совета.

Чего ждать от нового главы налоговой?

Интересен еще один факт из его биографии - в 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, бывшего налоговика. Эта фамилия всплыла летом прошлого года во время предвыборной кампании в Раду.

Тимошенко участвовал в отборе кандидатов по мажоритарным округам от "Слуги народа", а также был причастен и к формированию списков партии президента. То есть - был довольно влиятельным человеком в окружении Зе.

Тогда его фамилия фигурировала вместе с другим человеком - другом президента Ильей Павлюком, который, как считается, имеет очень большое влияние на процессы на таможне. Также у Павлюка есть своя группа из нескольких десятков депутатов в "Слуге народа".

То есть примерно понятно, кто мог порекомендовать назначить Алексея Любченко в налоговую.

"Впервые близкое окружение Зеленского (именно Зе, а не Коломойского, Ахметова и прочих) получило прямой контроль над важнейшим органом, который генерирует денежный поток.

Это значительно повышает вес и долю Зе-команды в распределении коррупционных потоков в стране.

Естественно, в налоговой и на таможне будут и люди олигархов, и люди более мелких групп в "Слуге народа", но то, что на первую позицию вышел человек друга Зеленского - это крупное событие в "решаловских" раскладах", - анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

Декларация нового налоговика

Судя по декларации, Алексей Любченко женат, дети в документе не указаны.

На Алексея оформлена квартира в Черкассах, на жену - в городе Смела. Обе куплены еще в начале ХХI века. Также супруга владеет земельным участком в селе Знаменка Кировоградской области.

Из более-менее свежих покупок - это жилье в Киеве, оформленное на супругу. Она в 2016 году приобрела квартиру на 65 квадратных метров.

Проживает же супружеская пара в апартаментах, оформленных на некую Галину Любченко - это большое жилье на 165 квадратных метров и купленное в 2017 году за миллион гривен. То есть видимо новострой. Там же куплено и машиноместо за 90 тысяч.

На жену налоговика записан внедорожник Land Rover, а также небольшой Nissan Micra. Обращает на себя внимание два водных катера, которыми владеют жена и муж. На Алексея автомобиля не записно.

Из предметов роскоши - налоговик владеет охотничьим карабином Blaser Mod. D99, который стоит 156 тысяч гривен и часами Breguet. Его жена - тоже часами этой марки и ювелирными украшениями.

Алексей Любченко показал за 2019 год 812 тысяч гривен выплат по основному месту работы - компании "Украгрохимхолдинг". Интересно, что из них менее трех тысяч гривен числится как "благотворительная помощь" вице-президенту.

Жена Алексея - Оксана Любченко - работает в том же холдинге и получила там 128 тысяч зарплаты (то есть чуть больше 10 тысяч в месяц). Но основной ее доход складывался от сдачи имущества в аренду - почти миллион четыреста гривен.

У супругов депозиты в "Приватбанке", откуда они за год сняли почти сто тысяч гривен процентов. У Алексея Любченко там хранится 35 тысяч долларов, а у его жены - 49 тысяч евро и 265 тысяч гривен.

Также есть счета в "Златобанке": у налоговика там есть 50 тысяч долларов и почти полмиллиона гривен. При этом у супругов наличными хранится 12 тысяч долларов и 14 тысяч евро. А также 100 тысяч гривен.

В целом легальных накоплений у семьи Любченко - 97 тысяч долларов, 840 тысяч гривен и 63 тысячи евро.