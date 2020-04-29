Кабинет министров Украины поддержал проект закона, которым предлагается давать кредиты представителям малого бизнеса под государственные гарантии на портфельной основе. Гарантом для предпринимателя выступит государство, если предприниматель не сможет показать финучреждению свои доходы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Важно, чтобы бизнес беспрепятственно имел возможность получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса. Надеюсь, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения", - резюмировал глава правительства.

Ранее "Страна" писала, что украинские продовольственные рынки снова откроются после более, чем двухнедельного простоя. Их работа, с некоторыми ограничениями, возобновится с 1 мая.

Также мы писали, что Шмыгаль рассказал о трех сценариях выхода из коронавирусного карантина.