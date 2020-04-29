Рейс PS1118 Киев-Лондон, который должна была выполнить авиакомпания МАУ для доставки в Великобританию украинцев, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом, был отменен за два часа до вылета из-за запрета Государственной авиаслужбой Украины. Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в соцсети.

В сообщении уточняется, что рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40. Его организовали по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочным контрактом.

"В этих условиях украинцы могут легально и официально находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не станут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19", - заявили в МАУ.

Компания отметила, что рейс отменен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины, который авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета "без указания оснований и ссылки на нормативные документы".

"При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения", - говорится в сообщении.

Как рассказали в авиакомпании, пассажиры рейса, жители разных регионов Украины, сейчас находятся в терминале Международного аэропорта "Борисполь".

Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время пандемии коронавируса Украина не будет отправлять своих граждан на работу за рубеж.

Также мы сообщали, что Евросоюз готовится открыть границы для части украинских заробитчан.