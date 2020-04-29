Пожары в Олевском районе Житомирской области вряд ли будут тех же масштабов, которые были ранее.

Об этом "Стране" рассказал пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник в среду, 29 апреля.

"Слава Богу, такого сильно загорания там нет. Там сейчас работает около 200 человек личного состава и приблизительно 20 единиц техники. Привлекать такое количество, как в Овруче не будут, конечно, если не разгорится. Сейчас все полностью под контролем. Это не сравнить с тем, что было в Овруче. Мы учимся на своих ошибках, поэтому такого не будет.

Единственное, что сейчас идёт повышение температуры. Сегодня у нас был прогноз на +15, а сейчас +23. Мы боимся, чтобы это не было причиной возгорания, плюс ветер немного мешает. Сейчас изучают версии, что привело к пожарам под Олевском, но мы предполагаем, что здесь сработал именно температурный фактор", - рассказал Мельник.

Напомним, вчера у границы с Беларусью на севере Житомирской области возник новый лесной пожар. Горит травяной настил возле села Рудня-Перганская Олевского района.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что берет под контроль лесные пожары в регионе.