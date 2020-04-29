Сегодня, 29 апреля, проходит внеочередной заседание Кабинета министров. Главой Госналоговой службы Кабмин назначил Алексея Любченко - человека Виктора Тимошенко и Ильи Павлюка (друга президента, которого связывают со смотрящими на таможне).

Отмечается, что конкурс прошёл за один день.

Любченко работал первым замом главы налоговой администрации в Кировоградской области, затем возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году ушел из налоговой и работал зампредом Кировоградской ОГА. Через четыре года вернулся в налоговые органы и занял должность зама председателя ГНА Украины. Он оставался в этой должности до 2011 года.

Следующие два года Любченко был помощником народного депутата от Черкасской области Виктора Тимошенко.

На назначение отреагировал телеграм-канал "Политика страны".

"Назначение Любченко, человека Ильи Павлюка, главой Госналоговой службы - это знаковый момент. Впервые близкое окружение Зеленского (именно Зе, а не Коломойского, Ахметова и проч) получило прямой контроль над важнейшим органом, который генерирует денежный поток.

Это значительно повышает вес и долю Зе-команды в распределении коррупционных потоков в стране.

Естественно, в налоговой и на таможне будут и люди олигархов, и люди более мелких групп в "Слуге народа", но то, что на первую позицию вышел человек друга Зеленского - это крупное событие в "решаловских" раскладах.

А главное - все тихо, мирно, все обсуждают Саакашвили", - говорится в сообщении.

Напомним, что прошлого главу Налоговой Сергея Верланова уволили в пятницу, 24 апреля на внеочередном заседании правительства. Вместе с ним был уволен и глава Таможенной службы Максим Нефедов.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания правительства. Также на заседании Кабмин разшил работу рынков в Украине.