Карантин в Украине будет ослаблен, если количество инфицированных коронавирусом не будет значительно увеличиваться. Регулировать ограничения правительство планирует при помощи адаптивного регионального карантина.

Об этом в среду, 29 апреля, заявил премьер Денис Шмыгаль на очередном заседании Кабинета министров.

Шмыгаль отметил, что правительство примет ряд решений, благодаря которым некоторые карантинные ограничения будут ослаблены с 11 мая.

"Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших не будет увеличиваться", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что сегодня налоговый комитет Верховной Рады отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Ранее мы писали, что министры сегодня могут разрешить работу 282 рынков с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Но больше послаблений до 11 мая не будет.