Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения страны пред майскими праздниками не уменьшать количество тестов на коронавирус. Очень важно сохранять такой же объем тестирования в выходные и праздничные дни, чтобы не "потерять" новых больных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни", - заявил гдлава государства.

По словам президента, в этом году праздники требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей, но все это делается только для того, чтобы украинцы "могли радоваться праздникам в последующие годы".

Ранее "Страна" писала, что резко увеличивающееся количество заболевших коронавирусом в Украине связано не с быстрым распространением болезни, а с появлением качественных тестов на Covid-19.

Также мы рассказывали, что массовое заболевание коронавирусом выявлено под Киевом в общежитии, которое расположено в селе Зазимье на улице Вишневой.