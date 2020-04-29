Анна Ведута, российская журналистка и бывший пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального, предала огласке историю о том, как главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов якобы приставал к ней с секс-домогательствами.

Воспоминания Анны Ведуты об истории восьмилетней давности приводит Русская служба ВВС.

По словам Ведуты, в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, после окончания которого предложил отвезти домой ее и ведущих "Эха" - Татьяну Фельгенгауэр и Оксану Чиж. Они все вместе сели в машину Венедиктова и уехали. "Таню высадили первой, вместе с ней вышла Оксана. Остались я, Алексей Алексеевич и водитель", - рассказала Ведута.

Она утверждает, что сидела вместе с Венедиктовым на заднем сиденье и почувствовала, что он придвинулся, обнял ее и прикоснулся к коленям, "потом рука поползла выше, по внутренней стороне бедра". Ведута просила своего босса не делать этого, а когда машина остановилась, она "пулей вылетела". Тем не менее Венедиктов предложил проводить ее до квартиры.

"Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать", - уверяет журналистка. Заявив, что дома ее мать, Ведута забежала в квартиру, после чего "час сидела на полу в ванной, уставившись в стену".

Сам Алексей Венедиктов отрицает, что приставал к Ведуте.

"Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке - я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой - ну это фу", - заявил Венедиктов. А на вопрос, откуда он тогда знает, что Ведута в 2012 году жила с родителями, Венедиктов ответил: "Мы вообще все дружили. Я знаю, кто живет с родителями".

Главред "Эха" уверяет, что "не переходил с Анной Ведутой никаких границ". Он говорит, что с 2008 года всюду ездил с охранником и водителем, и отмечает, что если и отвозил Фельгенгауэр, Чиж и Ведуту домой, то сидели они в тесноте: "Возможно отвозил, возможно, не отвозил, но вчетвером на заднем сиденье машины - это забавно. У меня не "Линкольн", возможно, мы там сидели как сельди в банке".

В свою очередь журналистка заметила, что не хотела рассказывать о произошедшем, потому что ей было стыдно. "Силой он не настаивал, слово "нет" все же услышал, хотя сильно не с первого раза", - добавила Ведута.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Венедиктов ответил на комментарии хейтеров после интервью "Стране".