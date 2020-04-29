Максимальная выплата топ-менеджерам и членам наблюдательных советов в государственных компаниях во время карантина не должна превышать 10 минимальных зарплат, а именно 47 тысяч 230 гривен в месяц.

Об этом гласит проект постановления Кабинета министров, принятый на заседании правительства в среду, 29 апреля.

Согласно документу, размер оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики ограничен порогом в 47 230 гривен.

По данной инициативе сегодня в Кабмине докладывал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, после чего она была принята. Действие постановления продлится до конца карантина.

Напомним, что недавно член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в качестве вознаграждения за свою работу в апреле получил более трехсот тысяч гривен.

Ранее мы писали, что постановление принято исходя из принятого Радой бюджета, который недавно был пересмотрен в связи с активным распространения коронавируса в Украине.