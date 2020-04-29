Из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений организаторы главной кинопремии мира "Оскар" решили внести изменения в действующие правила. К отбору номинантов теперь временно допустили фильмы, показ которых происходил только онлайн, сообщается на официальном сайте кинопремии.

"Фильмы, показ которых ранее был запланирован в кинотеатрах, но выход которых сначала состоялся на коммерческой стриминговой или VOD-платформе (видео по запросу - Ред.), смогут претендовать на награду за лучший фильм, премии в основных и специальных номинациях", - говорится в заявлении академии.

Чтобы принять участие в отборе, фильм должен быть размещен на собственном стриминговом сайте Академии в течение 60 дней с даты его выхода.

Согласно действующим правилам, номинантами на "Оскар" могут стать только картины, находившиеся в прокате в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в течение одной недели календарного года, предшествующего вручению премии.

"Академия искренне верит, что нет способа лучше испытать на себе магию кино, чем посмотреть их в кинотеатре. Наша преданность этому остается неизменной. Однако, трагическая ситуация с пандемией коронавирус заставляет нас временно внести исключения в правила нашей премии", - заявили президент академии Дэвид Рубин и гендиректор Доун Хадсон.

Также изменения внесены и в номинации. В частности, награды за лучший звук и лучший звуковой монтаж решили объеденить в одну премию - "За лучшие достижения в области звука", а "Оскар" за лучшую музыку сможет получить картина, содержащая не менее 60% оригинального саундтрека.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп разнес киноакадемию за вручение Оскара фильму "Паразиты".

Также мы сообщали что "Оскар" за лучшую документальную короткометражку получил фильм, который продюсировала бывшая киевлянка.