Налоговый комитет Верховной Рады отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом в среду, 29 апреля, написал первый заместитель председателя профильного комитета, нардеп фракции Голос Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"Только что наш налоговый комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа...) деятельности правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить", - пишет Железняк.

Ранее "Страна" подробно описывала годовую программу Шмыгаля. Тогда он назвал два главных приоритета программы: преодоление рисков для жизни и здоровья граждан, а также восстановление экономического роста. Подробнее здесь.

Напомним, что сегодня, 29 апреля, Кабмин собрался на заседание о карантине, "Страна" ведет трансляцию.