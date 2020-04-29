Украинская железнодорожная компания-перевозчик "Укрзализныця", где уже больше 30 человек болеют коронавирусом, в 2019 году получила 2,988 млрд грн чистой прибыли. Эта сумма в 14,7 раз больше, чем сумма прибыли, полученной в 2018 году - тогда "Укрзализныця" получила 203,85 млн гривен.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2019 год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.

Показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации по итогам 2019 года достиг 17,3 млрд грн - на 6% больше, чем в 2018 году. В то же время доход от реализации продукции железнодорожнной компании по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

"Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции - доходы от перевозки грузов и пассажиров, которые 2019 году составили 82,4 млрд грн", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что на протяжении прошлого года УЗ погасила 60% основоного суммы (300 млн долларов) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году.

Ранее "Страна" писала, что экс-глава "Укрзализныци" в апреле получил зарплату больше, чем у Трампа.

Также мы рассказывали, что в Украине решили поставить на паузу вопрос консультаций для "Укрзализныци" со стороны немецкой компании Deutsche Bahn.