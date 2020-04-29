После сегодняшней акции протеста предпринимателей под зданием Кабмина, Александр Качура, нардеп фракции "Слуга народа", поддержал их требования и заявил, что необходимо выходить из карантина. Нардеп, ответственный во фракции за линию коммуникации с бизнесом уже направил соответствующее обращение в Кабмин.

Об этом передает корреспондент "Страны".

"Вчера было селекторное совещание, мы с коллегами из других фракций это обсуждали. Наша позиция: нужно максимально быстро выходить из карантина. С этим требованием я и обратился в Кабмин. Понятно, что у людей нет средств для выживания. Мы должны сделать все, чтобы люди могли зарабатывать, понятно, что с соблюдением санитарных норм. Посмотрел статистику, что из 30 000 кофеен, 11 000 из карантина уже не выйдут, они уже закрылись. А это десятки тысяч семей без обеспечения. Я с предпринимателями постоянно на связи, сегодня был под Кабмином и видел, что происходит", - рассказал Александр Качура.

Напомним, "Страна" сообщала, что под Кабмином подрались предприниматели и копы из-за мужчины, который угощал протестующих кофе.