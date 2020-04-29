Во время протекания коронавирусной болезни часто встречаются тромбоэмболические осложнения. Такие наблюдения сделали украинские врачи. Об этом во время сегодняшнего брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, опираясь на свои наблюдения, украинские специалисты приняли решение внести в протокол лечения COVID-19 "Гепарин" - препарат из группы антикоагулянтов, который предотвращает свертывание крови и образование тромбов.

Ранее "Страна" писала о том, что врачи назвали новое опасное осложнение после инфицирования коронавирусом.

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