Под зданием Кабмина, во время протеста предпринимателей против продления карантина для бизнеса, произошла стычка с правоохранителями.

Об этом с места инцидента рассказал корреспондент "Страны".

По его словам, один из протестующих приехал под место митинга на кофемобиле и начал бесплатно угощать напитками всех желающих. Из-за этого приехали работники ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

Так, заместитель начальника столичного органа Виталий Летучий и его коллега по имени Дмитрий (фамилию и должность он не назвал - Ред.) выписали предпринимателю штраф за его работу вопреки карантину. Это спровоцировало новые столкновения и стычки протестующих с правоохранителями. Митингующие под зданием правительства кричат "власть выходи".

Напомним, что "Страна" публиковала видео с места протеста, на котором предприниматели рассказали, почему они вышли протестовать под Кабмин.

Ранее мы писали, что министры сегодня могут разрешить работу 282 рынков с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Но больше послаблений до 11 мая не будет.