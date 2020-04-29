Более 52% украинцев планируют сократить посещение торгово-развлекательных центров (ТРЦ) после карантина из-за снижения доходов, опасения заразиться и переориентирования на онлайн-покупки.

Об этом со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании Nai Ukraine сообщает "Инерфакс-Украина".

Так, четверть украинцев сократят походы в ТРЦ из-за снижения уровня доходов, 19% боятся подхватить вирус во время посещения людных мест, 9% предпочитают совершать покупки онлайн, около 4% украинцев не планируют посещать торговые центры, и 8% не определились с выбором.

"Наибольшую долю из тех, чьи регулярное посещение могут потерять ТРЦ, составляют люди, у которых сократился доход и те, кто желает избегать общественных мест - большую часть этих категорий составляют потребители с низким или средним уровнем благосостояния, тогда как зажиточные граждане сохранят уровень своего оффлайн потребления. Поэтому, это дает надежду, что, несмотря на снижение общего количества посещений, уровень товарооборота упадет менее существенно", - считают аналитики NAI Ukraine.

При этом 44% опрошенных компанией украинцев планируют посещать ТРЦ без изменений, из них 34% не изменят своих шопинг-привычек, 9% - планируют посещать центры чаще из-за накопившихся планов по покупкам, еще 4% планируют ходить в ТРЦ чаще ради развлечений.

По данным компании, жители крупных городов и Киева меньше остальных переживают из-за снижения доходов и опасности заражения. Кроме того, они, как и жители Центральной Украины, больше других регионов предпочитают покупки онлайн. В свою очередь, жители западной и южной Украины больше переживают из-за вируса - около 28 и 24% соответственно. При этом на западе и в Центре уровень отложенного спроса выше, чем в остальных регионах, а на востоке больший процент жителей, которые сократят походы в ТРЦ из-за снижения доходов, указано в исследовании.

Ранее мы писали, что почти половина украинцев назвали свой доход недостаточным для нормальной жизни.

Также сообщали, чтоуУкраинцы на 76% уменьшили покупки ювелирных изделий и на 61% - одежды и обуви.