Массовое заболевание коронавирусом выявлено под Киевом в общежитии, которое расположено в селе Зазимье на улице Вишневой.

Об этом пишет издание "Погляд".

Уточняется, что в общежитии для пожилых людей коронавирусом заразились 13 человек. Двое заболевших уже скончались - один случай был летальным из-за коронавируса, а по второму - идет разбирательство.

После этого на коронавирус проверили остальных 12 жителей общежития. Результаты тестов должны быть обнародованы уже завтра. Пока вокруг общежития установили карантинную зону и санитарный пост, дежурит полиция.

Ранее "Страна" писала о том, что в Закарпатской области коронавирус нашли у работников супермаркета.

Также мы сообщали, что на Бали нашли мертвыми двух украинских туристов - мужчину и женщину, у них подозревают коронавирус.