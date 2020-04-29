На уроке истории Украины для пятого класса в рамках "Всеукраинской школы онлайн", которая создана для дистанционного обучения школьников на карантине, учитель истории надела на голову кастрюлю. Она рассказывала детям про Майдан и войну на востоке.

Урок для четвертой недели вела учитель-методист Элла Сытник. На занятии присутствовали гости - участники команды Лиги Смеха "Любимый город" Дмитрий Сидоров и Сергей Соромецкий.

Преподаватель рассказывала детям о некоторых этапах становления Украины после приобретения Независимости, говорила коротко о предпосылках Майдана и о том, почему в ноябре студенты вышли в центр Киева и как против них выпустили Беркут.

После этого Элла Сытник начала говорить про "диктаторские законы", одним из которых запрещалось участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, а также в одежде, "похожей на форму сотрудников правоохранительных органов", под которыми подразумевались также защитные каски.

Учитель продемонстрировала эти законы фотографией митингующих, которые надели на голову кастрюли в ответ на этот закон.

Учитель в этот момент также надела на голову кастрюлю.

Подробнее об этом уроке читайте в материале "Страны".

Учитель начинает говорить о диктаторских законах и кастрюлях на голове на 36-й минуте. Видео: YouTube/MON UKRAINE

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