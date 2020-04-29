Центр по контролю за режимом самоизоляции получил информацию о 52 тысячах киевлян.

Об этом в ходе онлайн-брифинга, в среду, 29 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Мэр Киева рассказал, как работает Центр по контролю за режимом самоизоляции.

"Хочу напомнить, что продолжает работать Центр по контролю за режимом самоизоляции Covid-19, который мы создали в столице. Всего в центр передали информацию о 52 тысячах киевлян, из них 47 тысяч вернулись из-за границы после 11 марта. Все остальные, кто лечится дома или контактировал с заболевшими, тоже должны находится на самоизоляции.

Контролируют избирательно – звонками и проверкой геолокации.

Кличко о контроле режима самоизоляции с 2:45

Напомним, по состоянию на утро 29 апреля в Киеве выявили уже 1341 случаев коронавируса, из них 43 зафиксировали в течение минувших суток, пятеро из них медики, один случай оказался летальным.

Также мы писали, что по данным на утро 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 866 человек. За сутки заболевание подтвердили у 456 человек.