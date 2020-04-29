Кабмин разрешил работу рынков в Украине
Украинские продовольственные рынки снова откроются после более, чем двухнедельного простоя. Их работа, с некоторыми ограничениями, возобновится с 1 мая.
Соответствующее решение на очередном заседании утвердил Кабинет министров в среду, 29 апреля.
Согласно распоряжению правительства, работа рынков разрешается только при условии соблюдения санитарных норм продавцами и посетителями. Все находящиеся на территории торговых площадей должны иметь индивидуальные средства защиты от коронавирусной инфекции.
"Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В постановлении также прописаны дополнительные требования для работы рынков во время карантина. Среди них - прохождение бесконтактного температурного скрининга и наличие диспенсеров с антисептиком на всех входах и въездах на территорию рынка. В то же время, количество посетителей на 10 кв. м торговой площади должно быть не больше одного.
Помимо этого Кабмин распорядился проводить на контактных поверхностях рынка дезинфекцию каждые три часа, проведение уборки в конце каждого рабочего дня, дезинфекции всех помещений, включая стационарные торговые места, а также отсутствие стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.
Также рабочие места продавцов должны быть расположены друг от друга на расстоянии не менее трех метров. Они также должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями из пленки или пластика.
Более того, постановлением предусматривается, что работники рынков должны регулярно оповещать посетителей об установленных ограничениях и профилактике Covid-19, а также контролировать соблюдение требований по профилактике распространения Covid-19 и оперативно устранять нарушения.
Как уточняет нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, Госпродпотребслужба будет проводить на рынках ежедневные внеплановые проверки. Также на территории рынка должны постоянно находиться минимум 2 инспектора.
Стоит отметить, что главному санврачу и замминистру Украины Виктору Ляшко еще предстоит разработать противоэпидемические нормы, которыми будет регулироваться работа рынков во время карантина.
Фото: Алексей Гончаренко
Фото: Алексей Гончаренко
Напомним, что во время карантина рынки уже открывали. В первый раз это произошло 31 марта. Однако уже через две недели рыночная торговля продовольствием снова оказалась под запретом.
Ранее мы писали, что сегодня в Киеве под зданием Кабмина проходила акция протеста предпринимателей, представляющих малый и микробизнес. Участники митинга выразили несогласие с мерами жесткого карантина, который лишает их работы и дохода.