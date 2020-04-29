По состоянию на утро 28 апреля в Киеве выявили уже 1341 случаев коронавируса, из них 43 зафиксировали в течение минувших суток, пятеро из них медики, один случай оказался летальным.

Об этом в ходе онлайн-брифинга, в среду, 29 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"За прошлые сутки заболели: 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, одна девочка 12 лет. Также 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет и мальчик, которому 9 лет", - сказал Кличко.

Из случаев заболевания, подтвержденных за прошлые сутки, два в Киево-Печерской Лавре.

Напомним, по данным на утро 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 866 человек. За сутки заболевание подтвердили у 456 человек.