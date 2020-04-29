В России, где зафиксировано уже 75 лесных пожаров на площади 60 414 гектаров, в организации поджогов заподозрили чиновника одного из районов Иркутской области. Российские следователи устанавливают его причастность к поджогу сухой травы неподалеку от леса в Усть-Кутском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в регионе.

Имя чиновника официально не называется, но местные СМИ утверждают, что речь идет о первом замглавы Усть-Кутского района Михаиле Барсе. Ранее его на своих сельхозугодьях задержал мэр Усть-Кута Александр Душин.

"28 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования", - уточнили следователи.

Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ (покушение на превышение должностных полномочий).

Ранее в СМИ появилась информация, что мэр Усть-Кута Александр Душин на своих сельхозугодьях в 200 км от города поймал группу чиновников из районной администрации, которые на лодке прибыли якобы поджигать лес и снимать пожары на видео. В числе задержанных попал и первый замглавы Усть-Кутского района Михаил Барс.

Видео: YouTube/АНО "Центр Гражданского Содействия"

Ранее "Страна" писала, что ситуация с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке России стала критической: охваченные огнем площади в несколько раз превышают прошлогодние значения.

Также мы рассказывали, что у границы с Беларусью на севере Житомирской области возник новый лесной пожар.