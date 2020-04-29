Тара Рид, бывшая помощница грядущего кандидата от Демократической партии США на президентских выборах Джо Байдена, обвинила своего экс-работодателя в изнасиловании.

Об этом во вторник, 28 апреля, информирует телеканал Fox News.

Рид напомнила общественности о насилии со стороны Джо Байдена после того, как экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон поддержала Байдена на будущих выборах президента США.

По словам бывшей помощницы Байдена, она в 2016 году отдала свой голос на выборах за Клинтон и всегда поддерживала демократов. Но сейчас Тара Рид назвала заявление Клинтон о поддержке Байдена "потворствованием сексуальному хищнику".

"Хиллари Клинтон и ранее позволяла влиятельным мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение", - пдобавила Тара Рид.

Стоит отметить, что ранее она уже публично заявляла о сексуальном домогательстве со стороны Байдена. В свою очередь Байден все обвинения отрицает.

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Напомним, что вчера бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон официально заявила о том, что будет всемерно поддерживать Байдена в его противостоянии с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее мы писали, что по мнению Байдена, Трамп может попытаться отложить президентские выборы в США.