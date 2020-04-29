Сегодня украинские пятиклассники получили очередную порцию патриотического онлайн-воспитания. На всех телеканалах страны показали урок истории под названием "Революция достоинства и российско-украинская война".

Его вела Элла Васильевна Сытник - та самая учительница, которая спутала царей Николая Первого со Вторым. И достаточно тенденциозно обрисовала события становления УНР в 1917 году.

На уроке о Майдане она продолжила традицию односторонней подачи исторического материала. Лекция была составлена целиком с точки зрения сторонников акций протеста, а власть того времени выставлялась в исключительно негативном свете. О том, что почти половина страны в то время имела совсем другую точку зрения на Майдан не упоминается вовсе.

В ходе урока Элла Васильевна даже надела на голову кастрюлю - в знак солидарности с майдановцами.

О том, как украинским детям преподают историю протестов 2013-2014 годов - разбиралась "Страна".

Майдан

Для начала Элла Васильевна дала достаточно объемный срез того, как вообще возникла независимая Украина. Постепенно подводя мысль к тому, что ее власть не особо прислушивалась к народу.

Правда, почему именно Януковича, а не скажем Кучму или Кравчука свергали с оружием в руках - учитель не пояснила. Хотя жизнь при них была хуже, чем при четвертом президенте.

Преамбула часто прерывалась на лирические отступления, подводящие к нужному выводу. Так, говорилось, что украинский народ издавна привык решать самые насущные вопросы страны на общей сходке - желательно на центральных площадях.

Изложение событий Майдана начинается с 21 ноября 2013 года - дня, когда Янукович отказался подписать Ассоциацию с Евросоюзом. Чего, по мнению преподавателя, "ждал весь украинский народ".

"Это очень взволновало украинцев и прежде всего молодежь", - сказала учитель и показала пост Мустафы Найема в Facebook. Затем она заявила, что "власть должна была прислушаться и исправить свои ошибки. Но власть повела себя иначе".

Далее учитель показала статью №39 Конституции о праве на мирные собрания и призвала школьников пользоваться этим правом, "независимо от возраста".

"Евромайдан - это и место, и символ акции протеста против ошибочной политики власти", - дает весьма тенденциозное определение Элла Сытник.

Рассказывая о разгоне евромайдана в ночь на 30 ноября, учитель утверждает, что "Беркут" разгонял молодежь и студентов. Хотя среди пострадавших достаточно много людей среднего возраста. По крайней мере, из более чем 30 человек, задержанных милицией в ту ночь, практически нет людей студенческого возраста (вот полный список фамилий).

Бегло, но в ярких красках показав события декабря, Элла Васильевна перешла к разбору "диктаторских" законов Януковича. Символом сопротивления которым она назвала... кастрюлю, которую массово носили майдановцы.

Для наглядной демонстрации учитель водрузила кухонную утварь и себе на голову.

Вооружившись кастрюлями, "народ показал твердость духа и непоколебимость в решении идти до конца", заявила преподаватель.

Интересен постоянный рефрен о том, что сопротивление на Майдане было законным. Он начал звучать почти сразу - учитель постоянно повторяла, что власть не слушает народ, а поэтому он имел право на восстание.

Достаточно сжато, но трагично, говорится о смертях майдановцев - от первых жертв до бойни на Институтской. Разумеется, о погибших милиционерах - ни слова. Как и о том, что в тот день 20 февраля первыми открыли огонь провокаторы со стороны Майдана.

После бегства Януковича "украинцы не знали, плакать или смеяться. А над Украиной несется "Пливе кача". Над Киевом, городам и селами", - рисует эпическую картину Элла Васильевна.

Тут бы Украине и начать жить хорошо - "но история посылает нам следующее испытание".

Крым и Донбасс

Часть урока об аннексии полуострова преподаватель начинает эффектной картинкой в стиле военной пропаганды "холодной войны" - неприятного вида медведь разевает пасть на Крым.

"Нечто подобное мы уже видели на прошлых уроках. Только там речь шла о нацистской Германии", - не скупится на сравнения учитель.

"Была сброшена лицемерная маска друга", - говорит Элла Васильевна о России. Она заявила, что желание жителей Крыма уйти под Россию - фейк. "Мы знаем точно, что выборы на крымском полуострове проходили под дулами автоматов".

В апреле 2014 года "начинается открытая агрессия российской державы против независимой Украины. Вооруженные силы, добровольцы, волонтеры стали необоримой стеной против агрессора. Война длится до нынешней поры. Но крепнут наши силы. Растет наша армия".

Далее начался клип с маршем ВСУ, который и завершил урок.

Выводы

Вместо уроков истории в Украине идут очевидные уроки пропаганды. Детям навязывают "единственно правильную" версию событий, причем идет этот курс уже не при предыдущем президенте, а при новом, который заявляет, что намерен "сшивать страну".

Вопрос Майдана страну до сих пор разделяет. При этом не делается ни малейшей попытки поставить детей "над схваткой" - их упорно загоняют на одну сторону баррикад. То есть углубляя и сам раскол.

Интересно, что воспевается своеобразный культ протестов - на них призывают ходить "невзирая на возраст". То есть протестовать предлагается несовершеннолетним детям (урок предназначался, напомним, пятиклассникам).

При этом "правильными" считаются лишь те протесты, которые поддерживали Майдан. Так, упоминался митинг Евромайдана в Донецке, который насчитывал пять человек. Куда более многочисленные антимайдановские протесты на юго-востоке страны вообще не анализировались - как будто их и не было.

А ведь именно многотысячные антимайдановские митинги переросли в потерю Крыма и Донбасса. Без них вряд ли бы состоялись последующие события - аннексия и война. Однако вопрос Донбасса и Крыма учитель трактует исключительно как вооруженное нападение России. Опуская протесты и вообще мнение огромного количества граждан Украины, которые не поддержали Майдан.