В Армении вечером во вторник, 27 апреля, произошло двойное убийство, четыре человека погибли. После чего в городе Гавар, недалеко от Еревана, начались массовые беспорядки

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает "Интерфакс-Украина".

Сначала в результате перестрелки в городе Гавар, который находится в 90 км к северо-востоку от столицы Армении, были убиты два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы. Из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции, на месте находился также начальник полиции Армении Арман Саркисян.

Больницу взяли под контроль полиции, однако в медцентр ворвались родственники и друзья одного из убитых и совершили самосуд.

По данным губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в медучреждение ворвались около 500 человек.

"Они разбили имущество больницы, прорвали полицейские кордоны, добрались до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло, после чего ушли. Полиция не смогла им помешать", - заявил чиновник.

В полиции возбуждено уголовное дело по признакам статей "убийство двух и более лиц, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".

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