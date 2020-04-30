В мае в Украине выпадет по три выходных дня подряд с 1 по 3 мая и с 9 по 11-е число. Разобрались, как работают банки, Укрпочта и Новая почта в праздничные дни.

Выходные дни в мае

В мае в Украине два дополнительных выходных - в честь Дня труда 1 мая и на День Победы 9 мая. В связи с тем, что День Победы отмечают в субботу, выходным также будет понедельник 11 мая.

Всего в мае 12 выходных дней и 19 - рабочих. А украинцев ждут долги выходные с 1 по 3 мая включительно и с 9 по 11.

Как будут работать банки

В мае отделения банков не будут работать 1 мая (пятница) и 11 мая (понедельник). Также 9 мая не будут работать отделения, которые открыты по субботам.

Нацбанк ранее обнародовал график выходных дней в 2020 году

График работы Укрпочты на майские

В "Укрпочте" пока сообщили, как будут работать 1 мая. Большинство отделений будут закрыты, но в регионах будут обслуживать посетителей дежурные филиалы:

Как работает "Новая почта" на праздники

"Новая почта" не будет приостанавливать свою работу на праздники.

1 мая (пятница) отделения и адресная доставка работают по графику субботы.

9 мая (суббота) отделения и адресная доставка работают по обычному графику субботы.

10 мая (воскресенье) обычный график воскресенья.

11 мая (понедельник) отделения и адресная доставка работают по графику субботы.