"Власти" аннексированного Крыма, где из-за коронавируса закрыли на карантин целую больницу, будут помещать на обсервацию всех, кто прибыл к ним на майские праздники. На принудительный карантин будут отправлять всех приехавших без крымской прописки.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на так называемого "главу" республики Сергея Аксенова.

На обсервацию на две недели будут помещены люди без крымской прописки и собственности, где они могли бы самоизолироваться.

Все приезжие получат информацию о помещении в обсерватор в аэропорту, на Крымском мосту и на вокзалах. Приезжие буду обязаны приехать в обсерватор в течение нескольких часов, в противном случае их объявят в розыск.

"Если выяснится, что человек был заболевший, возбуждаем уголовное дело", - подчеркнул Аксенов.

Ранее "Страна" писала, что "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов обратился к россиянам, призвав их не приезжать на полуостров.

Также мы рассказывали, что из обсервации в Херсонской области сбежали почти два десятка вернувшихся из Крыма украинцев.