За прошедшие сутки в ВСУ коронавирус обнаружен у одного военнослужащего. Еще двое оправились после Covid-19.

Об этом в среду информирует командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Так, по состоянию на 07:00 29 апреля, в рядах ВСУ зарегистрирован лишь один новый случай заражения коронавирусом. На данный момент больной находится в Черновицком военном госпитале, состояние его здоровья удовлетворительное.

Сообщается, что к сегодняшнему утру коронавирусом в ВСУ заражены 52 человека. При этом за весь период пандемии выздоровели 20 человек, 2 военных умерли. Сейчас на самоизоляции находятся 327 военнослужащих, что на 40 человек меньше чем вчера. В то же время еще у 54 человек режим самоизоляции заканчивается в ближайшие три дня.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьковском военном госпитале) выявили массовое заражение коронавирусом.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящего вокруг эпидемии коронавируса в Украине.