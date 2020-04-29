По состоянию на утро 28 апреля в России зафиксировано уже 99 399 случаев коронавируса, из них 5 841 - в течение минувших суток. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 286 человек.

Об этом в Telegram-канале сообщает Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

Больше всего, 2 220 новых случаев, зарегистрировано за сутки в Москве. Также по числу зафиксированных в течение 24 часов пациентов с Covid-19 лидируют Московская область (686) и Санкт-Петербруг (290).

Напомним, по данным на утро 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 866 человек. За сутки Covid-19 у нас заболели 456 человек.