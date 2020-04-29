Поставка костюмов биозащиты для врачей во время работы с зараженными коронавирусом, которые закупили в Китае, в Украину может задержаться. Пекин ввел дополнительное регулирование на экспорт средств индивидуальной защиты, что может служить временным препятствием к доставке.

Об этом на брифинге в среду, 29 апреля, сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

"Мы заключили договор на поставку 71 тысячи костюмов биозащиты. Производители предоставили всю сертификацию. Костюмы должны были прибыть в Украину до 1 мая. Однако мы получили от производителя, от поставщика сообщение о том, что 25 апреля правительство Китая приняло решение о полном контроле всех СИЗ, которые экспортируются из страны. Мы получили информацию о возможной задержке. Надеемся, что все формальности будут урегулированы как можно скорее", - сказала она в ходе пресс-брифинга.

Брифинг МОЗ. Слова Шаталовой начинаются на 11:30. Видео: YouTube/5 канал

Напомним, что по состоянию на утро среды, 29 апреля, в Украине зафиксировано уже 9 866 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Новых случаев за сутки - 456.

Также "Страна" писала, что в Украине коронавирусом все чаще заражаются медики. Так, в областной психоневрологической больнице Почаева, что в Тернопольской области, коронавирусом заболели 19 сотрудников учреждения.