На Бали нашли мертвыми двух украинских туристов - мужчину и женщину. У них подозревают коронавирус
Полиция острова Бали, где остается много украинских туристов, выясняет причину смерти двух украинских граждан, чьи тела были найдены в районе Кедонганан Бадунг вечером 28 апреля.
Об этом сообщает местное издание Coconut.
Согласно сообщениям, тела после нахождения опрыскали дезинфицирующими средствами, прежде чем погрузить их в "скорую" и доставить в больницу Санглах.
В полиции заявили, что в качестве меры предосторожности покойные были эвакуированы по протоколам COVID-19. Признаков насилия на телах нет.
Двое иностранцев, по сообщениям правоохранителей, состоящие в браке, проживали в этом районе. Соседи позвонили в полицию, когда заметили, что пара не выходит из квартиры.
"После того, как удалось открыть комнату, были обнаружены два тела, которые лежали на полу без признаков жизни", - заявили в полиции.
В чате украинских туристов, которые отдыхали на Бали, назвали вероятные имена украинцев - 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Мьенчинская.
"Страна" рассказывала о том, как забытые на Бали украинцы по-прежнему не могут улететь на родину.
Ранее суд оправдал сбежавших из обсервации эвакуированных с Бали украинцев.