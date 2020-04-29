Украинский Минздрав обратился в правоохранительные органы в связи с нарушениями государственного предприятия "Медицинские закупки" при закупке защитных комбинезонов для медиков.

Об этом в среду, 29 апреля, рассказала заместитель главы министерства здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга.

"Я вчера подготовила и направила в правоохранительные органы заявления о совершении преступления ГП "Медицинские закупки". Надеюсь на скорую, объективную и неотложную реакцию", - заявила Шаталова.

Как утверждает чиновница, еще 10 апреля ее ведомство направило письмо в ГП "Медицинские закупки" для закупки средств защиты для медиков.

"В то же время ГП "Медицинские закупки" не представило на согласование техническое задание для осуществления этой закупки. Это означает, что Минздрав не понимал, какого именно качества товар будет закупать предприятие, и отвечает ли этот товар именно осуществлению противоэпидемических мероприятий по противодействию распространения Covid-19", - отметила Шаталова.

По ее словам, ведомство не единожды обращалось к госпредприятию с просьбой предоставить все условия договора.

"Согласно статье 180 Хозяйственного кодекса Украины, качество также является одним из важных составляющих существенных условий договора. Это значит, что это нарушение требований действующего законодательства Украины. Проигнорировав орган управления, ГП "Медицинские закупки" заключает договор на поставку одежды для врачей с производителем, который не смог подтвердить качество своей продукции. В этом и заключается абсолютно нормальное решение осуществить закупку собственными силами министерства", - добавила Шаталова.

Видео: Минздрав. Слова Шаталовой о закупке защитных костюмов с 23:21

Напомним, что вчера президент Зеленский поручил Минздраву самостоятельно заниматься поставкой в Украину средств и оборудования для борьбы с активным распространением коронавируса.

Ранее мы писали, что испанский Минздрав вернул производителю в Китай крупную партию экспресс-тестов на коронавирус, потому что они оказались ненадежными. Ранее такие же тесты закупила и Украина.