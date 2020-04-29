Временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин рассказал, что всех студентов общежития в Петропавловской Борщаговке, где была зафиксирована вспышка инфекции, протестировали на коронавирус.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"По состоянию на этот момент 70 человек уже протестировано ПЦР-тестами. Из них лабораторно подтверждено 13 заболевших. Еще у 84 также взяты тесты, результаты в связи с определенной технологией будут сегодня-завтра", - рассказал Володин.

Также он сообщил, что общежитие рассчитано на 512 человек, однако на время карантина в нем осталось 154 жителя. Большинство из них - иностранные студенты.

"У нас 4 общежития, в которых были подтвержденные случаи. В двух из них было по одному человеку, остальные жители были протестированы и было подтверждено, что они здоровы. В двух других общежитиях есть более массовое заболевание", - добавил чиновник.

И объяснил, что другое общежитие, где зафиксирована вспышка коронавируса находится в Гостомеле. Оно частное и проживают в нем бывшие военнослужащие.

"На сегодня на ИВЛ у нас нет ни одного человека. Всего подтвержденных случаев 643. На данный момент на стационарном лечении находится 123 человека, остальные - на самоизоляции", - подытожил Василий Володин.

Василий Володин о студентах общежития в Петропавловской Борщаговке, где была зафиксирована вспышка коронавируса с 0:25

Напомним, в понедельник, 27 апреля, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области зафиксирован случай массового заражения коронавирусом.

Также добавим, что по данным на утро 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 866 человек. За сутки зафиксировано 456 новых случаев заболевания.