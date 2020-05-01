В начале мая в Киеве обещают периодические кратковременные дожди с грозами. В первые майские выходные 2-3 мая потеплеет до +21...+23, потом температура немного опустится и 5-6 мая возможны затяжные дожди. Однако к 9 мая выглянет солнце. В целом дневная температура в мае будет колебаться в пределах +12...+23.

Собрали информацию от четырех погодных ресурсах о том, какой будет погода в мае и готовить ли зонт на майские праздники.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует, что в начале месяца, с 1 по 9 мая, будут идти дожди с грозами. Днем +16...+19. На День Победы может похолодать до +7.

После 12 мая преимущественно сухая погода, от +11 до +19. В двадцатых числах вновь обещают осадки.

Sinoptik.ua

По данным сайта Sinoptik.ua, в начале мая, с 1 по 9 число, будут идти дожди. При этом, чаще всего это будут кратковременные осадки. Затянуться дождь может 2, 5 и 6 мая.

Воздух прогреется до +19...+21. А с 7 мая немного похолодает: до +13...+15 днем.

Weather.com

По данным Weather.com, 1 мая в Киеве будет тепло, облачно, но без осадков. 2 и 3 мая воздух прогреется до +21...+22, местами пройдут грозы.

Проливные дожди обещают 5 и 6 мая, но все еще будет тепло: +17...+18. На День победы, 9 мая, в столице без осадков, температура до +17.

Далее полосу дождей прогнозируют с 11 по 13 мая. Дневная температура в первой половине мая будет колебаться в пределах +16...+22.

Meteoprog.ua

Ресурс Meteoprog.ua сообщает, что 1 мая в столице будет пасмурно и +14 днем. На выходных, 2 и 3 мая, пройдут грозовые дожди, потеплеет до +21...+23.

5 и 6 мая будет дождливо, температура снизится до +12...+14. Затем начнет теплеть и 9 мая ожидается солнечная погода и до +18 днем. 10 мая воздух прогреется до +22.

После 11 мая пойдут дожди, ожидаемая температура +14...+15.

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