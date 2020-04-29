В Германии приняли решение продлить карантинные ограничения на иностранные путешествия, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Spiegel.

Такое решение правительство должно принять на своем заседании в среду, 29 апреля. Также уточняется, что ограничения собираются продлить по меньшей мере до 14 июня.

Ранее мы писали, что в Германии официально подтвердили отмену Октоберфеста-2020 из-за коронавируса, который был запланирован на период 19 сентября - 4 октября 2020 года.

Также мы сообщали, что в ФРГ начали проводить на людях испытания вакцины против Covid-19. На данный момент действует около 150 проектов, призванных создать препарат для борьбы с коронавирусом. По данным немецкого Института имени Пауля Эрлиха, в исследованиях примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.