В городе Иршаве Закарпатской области коронавирусом заразились работники супермаркета. Об этом в среду, 29 апреля, рассказали корреспонденты телеканала "112 Украина".

По данным журналистов, Covid-19 был подтвержден у работников одного из крупнейших супермаркетов Иршавы. Магазин закрыли, на данный момент устанавливаются все контактные лица инфицированных.

Также сообщается, что утром на набережной в Иршаве немноголюдно, однако после 15:00 там, вопреки карантину, собирается много горожан.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Ранее мы писали, что из-за массового заражения медиков коронавирусом город Мукачево Закарпатской области временно остался без скорой помощи.

Напомним, что по последним данным Минздрава, в Закарпатской области коронавирус выявлен уже у 403 человек. Всего в Украине зафиксировано уже 9 866 случаев болезни Covid-19.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавируса в Украине и мире.