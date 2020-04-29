В шести районах Сумской области полицейские зафиксировали массовую гибель пчел. Правоохранители ведут расследование о возможном незаконном применении химикатов для отравления насекомых.

Об этом в среду, 29 апреля, рассказал руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, передает "Укринформ".

"Информация о гибели пчел поступила из Путивльского, Сумского, Недрыгайловского, Роменского, Белопольского и Глуховского районов. По этим фактам полиция открыла общее дело по статье 239 УК "Загрязнение или порча земель веществами, вредными для жизни и здоровья людей и окружающей среды", - заявил Крупецких.

Сообщается, что речь идет о гибели более чем 500 пчелиных семей в Сумской области. На данный момент специалисты пытаются определить, что привело к массовой гибели насекомых, исследуя, в том числе, и возможное применение ядохимикатов.

Напомним, что прошлым летом в Украине погибло около 40 тысяч пчелиных семей, из-за чего пасечники понесли 120 миллионов гривен убытков.

Ранее мы писали, что ранее в Киеве и Запорожье пасечники пикетировали чиновничьи кабинеты из-за смерти 45 тысяч пчелиных семей.